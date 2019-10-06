تحالف الفتح يدعو للانفتاح الإيجابي على اللجنة التي اقترحتها المرجعية
(المستقلة) … دعا تحالف الفتح، اليوم الاحد، الرئاسات الثلاث إلى الانفتاح الإيجابي على اللجنة التي اقترحتها المرجعية الدينية العليا، فيما تعهد ببذل كافة الجهود لانجاح عمل هذه اللجنة وتنفيذ برامجها.
واضاف “بناءً على توجيهات المرجعية الدينية ندعو الرئاسات الثلاث وجميع السلطات إلى الانفتاح الإيجابي على هذه اللجنة والسماح لأعضائها بالاطلاع على مجريات الأوضاع بصورة دقيقة”.
وتابع البيان، “أننا في تحالف الفتح نتعهد وبالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى ببذل كافة الجهود لتشريع القوانين اللازمة لانجاح عمل اللجنة وتنفيذ برامجها”.
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، اكد خلال خطبة الجمعة الماضي، أنه سبق وأن اقترحت المرجعية تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد.
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