تحالف الفتح يدعو للانفتاح الإيجابي على اللجنة التي اقترحتها المرجعية

(المستقلة) … دعا تحالف الفتح، اليوم الاحد، الرئاسات الثلاث إلى الانفتاح الإيجابي على اللجنة التي اقترحتها المرجعية الدينية العليا، فيما تعهد ببذل كافة الجهود لانجاح عمل هذه اللجنة وتنفيذ برامجها.

وقال تحالف الفتح في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه “لطالما كانت المرجعية الدينية صمام الإمان والحريص المتابع لمصلحة الشعب العراقي وقد دأبت على تقديم النصح للقوى السياسية حرصاً منها على تحقيق مصالح الجماهير وتحقيق امال وطموحات الشعب العراقي الصابر”.