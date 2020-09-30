تحالف الفتح يدعو الى حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة

المستقلة / – دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الى حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة ، مؤكدا ان “العراق يمتلك موارد كثيرة وكبيرة ممكن ان تغطي كل هذه الاشكاليات الموجودة”.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , ان “الوضع الاقتصادي في البلاد يدق ناقوس الخطر والاموال مسيطر عليها من قبل بعض الجهات”، مبينا ان “الاقتراض من المصارف ليس حلا وسياتي الى البلاد بالافلاس”.

واضاف ان “العراق يمتلك موارد كثيرة وكبيرة ممكن ان تغطي كل هذه الاشكاليات الموجودة”، متسائلا “اين تذهب اموال الاتصالات واين تذهب اموال الضرائب والمطارات واموال الاقليم واين اموال منافذ حدود الاقليم”.

وشدد الفتلاوي على “ضرورة ان تكون هناك ادارة صحيحة للدفة الاقتصادية في البلاد”، داعيا الى “حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة”.

واكد ان “الوضع الاقتصادي يدق ناقوس الخطر”، لافتا الى انه “لو كانت هناك ادارة صحيحة وبناء موازنة عراقية حقيقية فالعراق لن يواجه مثل هذه الازمة ابدا”.

وتابع ان “حلول الازمة المالية موجودة ولكن تنقصها الارادة والادارة الحقيقية”، موضحا ان “ما يحدث الان هو بسبب الفساد”.