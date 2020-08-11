تحالف الفتح يحمل الحلبوسي مسؤولية عدم عقد جلسات مجلس النواب

المستقلة .. حمل النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسؤولية عدم عقد جلسات مجلس النواب لمناقشة ملفات ومضمون زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن المقررة في الـ 20 من آب الجاري.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكاظمي وعد عند استلامه مهام رئاسة الحكومة بالتواصل مع البرلمان والجلوس معه لايضاح الملفات المهمة وتحركات الحكومة”.

وأضاف ان “زيارة الكاظمي الى وانشطن يجب ان تناقش داخل البرلمان ليكون الجميع على علم بالملفات ومضمون الزيارة التي سيقوم بها في الـ 20 من آب الجاري”.

وبين ان “عدم مناقشة مضمون زيارة الكاظمي في البرلمان يتحمله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي من المفترض ان يدعو لعقد جلسة جديدة لمناقشة الزيارة وملفاتها إضافة للملفات المهمة الأخرى كالانتخابات”.