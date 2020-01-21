تحالف الفتح يتوقع اجراء الانتخابات المبكرة نهاية العام الجاري

المستقلة … توقع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، موعد اجراء الانتخابات المبكرة بعد حسم مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد خلال الايام الماضية.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، إن “رئيس الوزراء الجديد سيحدد موعد اجراء الانتخابات المبكرة، حيث سيقوم بمهمة الاعداد لهذه الانتخابات”.

وأضاف ان “الانتخابات المبكرة قد يتم اجرائها خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وقد تسبق اجراء التعداد العام للسكان المزمع اجرائه في نهاية 2020”.

وأوضح ان “الانتخابات لن تجرى من دون انهاء استعدادات المفوضية لهذه المهمة، حيث ستمنح الضوء الأخضر لاجرائها ليتم بموجبه تحديد الموعد الأكيد للانتخابات المبكرة”.