تحالف الفتح : سيتم استضافة الكاظمي بسبب توقيع اتفاقية سنجار

المستقلة/ – كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي ، عن توجه نيابي لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب توقيع اتفاقية سنجار، داعيا القضاء الى التحرك ضد كل من يتطاول على الحشد الشعبي .

وقال الموسوي في تصريح صحفي اليوم السبت ، إنه “من المفروض ان يكون اتفاق سنجار تحت اشراف أهالي القضاء وليس بين بغداد واربيل وان الاتفاق اصبح غير واقعي بغياب الأهالي وعلى الحكومة اشراك الأهالي في أي اتفاقية “.

واضاف ان “اتفاقية سنجار ليست سهلة وذلك لانها تمتد الى مناطق واسعة شمال البلاد وعلى الحكومة اشراك أهالي قضاء سنجار في أي اتفاق”، مبينا أن “أعضاء البرلمان طالبوا باستضافة الكاظمي لمناقشة اتفاق سنجار وملفات أخرى ورفضوا ممارسة الضغوط الخارجية على اية اتفاقية في العراق”.

واشار الى ان “حكومة الكاظمي ضعيفة جدا حيال التصدي للتصريحات المسيئة للحشد الشعبي وعلى القضاء التحرك ضد كل من يتطاول على الحشد الشعبي”.

وكان ممثل الوفد الايزيدي الشيخ شمو خديدا أكد، اليوم السبت، رفضه الاتفاقية بين بغداد واربيل، مبينا ان المكون الايزيدي يرفض تسليمهم مجددا لقوات البيشمركة التي باعت ابناءنا الى تنظيم “ داعش” الاجرامي.