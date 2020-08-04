تحالف الفتح : بعض القوى السياسية يتمحور اعتراضها حول تعدد الدوائر الانتخابية

” المستقلة ” … كشف النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ابو الجون ، عن النقطة الخلافية بشأن جدول الانتخابات، مبينا أن بعض القوى يتمحور اعتراضها حول تعدد الدوائر الانتخابية.

وقال أبو الجون في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “البعض يرى أن الدوائر المتعددة تجعل من القضاء دائرة انتخابية واحدة”، موضحا أن “الدستور ينص بأن كل 100 الف ناخب يضمن مقعدا نيابيا”.

وأضاف، أن “الجداول المتعلقة بالدوائر الانتخابية فيها الكثير من المشاكل”، مشيرا إلى أن “هناك توجها للقوى السياسية بجعل المحافظة الكبيرة بثلاث دوائر انتخابية والصغيرة بدائرتين”. ” النهاية”