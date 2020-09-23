تحالف الفتح : الخلافات مستمرة حول توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظـة

المستقلة /- اكد تحالف الفتح عن وجود خلافات ومقترحات حول توزيع الدوائر المتعددة في كل محافظة ، لاستكمال قانون الانتخابات الجديد .

وذكر النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي ، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان هناك اجتماعات مشتركة مستمرة لممثلي الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية مع مفوضية الانتخابات لحسم الخلافات قبل جلسة يوم السبت المقبل “.

واضاف الفتلاوي :” ان بعض الكتل ما تزال تصر على ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، وتم استبعاد ذلك بالتصويت المبدئي على ان تكون الدوائر متعددة في كل محافظة ، كما تم استبعاد مقترح دائرة واحدة لكل قضاء “، مبينا ان ” الخلافات الان محصورة حول عدد الدوائر لكل محافظة 2-3 دوائر لا اكثر ، عدا محافظات بغداد والبصرة ونينوى التي ستكون دوائرها اكثر لكثافتها السكانية”.

واوضح :” ان معظم الكتل السياسية تميل الى ان تكون دائرتان لكل محافظة ، واعتماد بيانات 2010 للناخبين “، مشيرا الى :” ان بعض الكتل ، ومنها تحالف سائرون ، تميل الى دوائر متعددة في الاقضية ، اما تيار الحكمة وتحالف / عراقيون / فهما مع ان يكون لكل 100 الف نسمة مقعد في الدائرة الانتخابية “.

وقررت رئاسة البرلمان ان تكون جلسة يوم السبت المقبل مخصصة لاكمال الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب.

وكان مجلس النواب صوت في 24 كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي .