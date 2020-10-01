تحالف الفتح : البعثات الدبلوماسية محمية بحكم القانون

المستقلة /- اكدت كتلة تحالف الفتح ان البعثات الدبلوماسية محمية بحكم القانون .

واوضح النائب عن التحالف فالح الخزعلي ، ان ” السفارة الأمريكية لا يصدق عليها سفارة بل هي قاعدة عسكرية “، مشيرا الى ان ” شركات جولات التراخيص سيئة الصيت في الجنوب تعمل دون التعدي عليها والاعتراض فقط على الوجود العسكري “.

واضاف ان ” المخطط الذي تعمل عليه امريكا وبرعاية عملائها هو خلط الأوراق وتصعيد عمليات عدائية بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلهم ، مصحوباً بأعلام خبيث لاستهداف الحشد الشعبي وكل صوت يدافع عن السيادة العراقية “. (النهاية)