تحالف الفتح : الاختلاف حول الدوائر الانتخابية ما زال قائما

المستقلة / – بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان لكل محافظة خصوصيتها فيما يتعلق بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، لافتا الى ان اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول هذه الدوائر مازال قائما.

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “هناك اختلاف في الرؤى ووجهات النظر حول قانون الانتخابات وخاصة المادة 15، حيث ان كل فريق يدلو بدلوه بما يتناسب مع رؤيته وجماهيره”.

وأضاف ان “اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية بالإمكان حله بعدة طرق، ومن خلال الدوائر المتوازنة وفق النسب السكانية والتنوع الاجتماعي والعرقي في المحافظات بما يتلائم وطبيعة كل محافظة”.

وبين ان “كل محافظة لها خصوصية وسيتم التعامل معها وفق مايتفق عليها أبنائها، رغم محاولة البعض ادخال ملف الانتخابات في جدلية”.