تحالف الصدر يعلن موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت عليه

تحالف الصدر يعلن موقفه من قانون الانتخابات قبل جلسة التصويت عليه

المستقلة/- اعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييد تحالفه للدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، معتبرا اياها مطلب المحتجين والشعب العراقي ، فيما طالب الحكومة الاسراع بتفعيل البطاقة البارومترية خاصة في مناطق النازحين والخارج وان تكون الانتخابات باشراف اممي .

وقال النائب سلام الشمري في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان “تحالف سائرون لن يعرقل تمرير قانون الانتخابات وعلينا المضي بالقانون ضمن الدوائر المتعددة وبالبطاقة البارومترية لضمان نزهاتها”.

وطالب ” الحكومة الاسراع بتفعيل البطاقة البارومترية خاصة في مناطق النازحين والخارج وان تكون الانتخابات باشراف اممي” .

واضاف الشمري انه ” لحد الان بعض الكتل تريد ارجاع القانون للدائرة الواحدة وعلى نظام سانت ليغو المجحف ولكن القانون مضى ماعدا الفقرة 15 والتي سنمضي بها قريبا”، مؤكدا على ان ” الدوائر المتعددة مطلب ثوار تشرين والشعب “.

وكان قد دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء ان جلسة يوم السبت المقبل، ستكون مخصصة لإكمال التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.(النهاية)