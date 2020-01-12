تحالف البناء ينفي وجود اتفاق على اعادة تكليف عبد المهدي لرئاسة الحكومة

المستقلة … نفى المتحدث باسم تحالف الفتح المنضوي مع تحالف البناء احمد الاسدي وجود أي اتفاق على اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.

وقال الاسدي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “ليس لدينا مرشح جديد للرئاسة ونحن مع الإجماع الوطني على اي شخصية وطنية غير جدلية تنجز المهام في هذه المرحلة الحساسة”.

وأضاف أن “تحالف الفتح ليس لديه النية ولم يتفق مع أي طرف سياسي على إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي“.

وكانت النائبة السابقة جميلة العبيدي قد أكدت، أمس السبت، أن حراك عبد المهدي نحو المسؤولين الأكراد والذي جرى مؤخرا كان لإقناع رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليفه مجددا لرئاسة الحكومة بعد أن رفضه المتظاهرون.