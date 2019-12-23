تحالف البناء يجتمع مجددا للتداول بأسم المرشح لمجلس الوزراء

(المستقلة).. ذكرت مصادر مطلعة ان اعضاء تحالف البناء اجتمعوا مساء اليوم لمناقشة الاسم الذي سيتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

وذكرت المصادر ان الاجتماع الذي يعقد في منزل زعيم منظمة بدر هادي العامري سيبحث الاسماء المطروحة كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء اضافة الى النظر في طلب اعضاء التحالف من السنة باعادة النظر في ترشيح قصي االسهيل.

وتشير المعلومات الى ان هناك توجه لترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني بدلا عن قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.

يذكر ان المتظاهرين في بغداد والمحافظات سبق وان اعلنوا رفضهم لاية شخصية مرتبطة بالاحزاب الحاكم او قد تسلم منصبا تنفيذيا في وقت سابق، فيما دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى عدم ترشيح شخص خارج ارادة الشعب خوفا من تدهور الاوضاع بشكل اكثر مما هي عليه الان.