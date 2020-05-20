تحالفه : دعوات اقالة الحلبوسي الغرض منها “الحصول على مكاسب سياسية”

( المستقلة)… رد تحالف القوى العراقية على دعوات نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عادا الغرض منها “الحصول على مكاسب سياسية”.

وقال نائب رئيس كتلة “القوى العراقية” رعد الدهلكي اليوم الاربعاء إن “الغاية من الدعوات والتحركات النيابية لإقالة الجلبوسي، أخذ أكثر مكاسب سياسية، خصوصا نحن على أبواب اكتمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأشار الدهلكي الى أن “الجميع يعلم بأن البرلمان لم يستأنف جلساته بسبب تفشي فيروس كورونا”، موضحا أن “الدعوات بشان ذلك غير صحيحة وهي حجة غير مقبولة والغاية منها استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية وتمرير بعض أسماء المرشحين وإكمال الكابينة الوزارية”.

وتابع الدهلكي، إلى أن “المكون السني لم يخرج في مظاهرات بل على العكس هو داعم لحراك لشباب ومؤيد للحلبوسي ورئاسته لمجلس النواب”.

وكتلة “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد تحدث في وقت سابق عن توجه نيابي لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، متهمة اياه بـ”الفشل” في إدارة جلسات البرلمان واستجواب رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، إبان التظاهرات التي شهدتها بغداد ومناطق جنوب البلاد في تشرين الثاني 2019.( النهاية)