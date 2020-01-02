تجهيز مركز القلب في الناصرية بجهاز الاول من نوعه في العراق والمنطقة

تجهيز مركز القلب في الناصرية بجهاز الاول من نوعه في العراق والمنطقة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن تجهيز مركز القلب في الناصرية بجهاز قسطرة الاول من نوعه في العراق والمنطقة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” الجهاز من انتاج شركة فليبس الهولندية العالمية نوع Azurion 7 موديل سقفي، هو من احدث الاجهزة المنصبة في البلاد والمنطقة ، بلغت تكلفته (1.582.400) دينار عراقي “.

واشار الى ان ” الجهاز يغطي جميع تداخلات القلب القسطارية وقسطرة الشرايين المحيطة، كما وان من خصائصه تقليل جرعة الاشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة، اضافة الى خاصية تقليل استخدام الصبغة التي تعطى للمرضى في عمليات التداخل القسطاري، والتي تخدم الذين يعانون من مشاكل في وظائف الكلى “.