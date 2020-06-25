تجهيز صحة ذي قار ب 39 طن من الاوكسجين السائل

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن وصول 39 طن من الاوكسجين السائل من وزارة الصحة والشركات المتعاقدة معها .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ارسل 10 طن من الاوكسجين السائل الى مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية ، اضافة الى وصول 7 طن من وزارة الصناعة حسب الاتفاق المبرم معها ، كما ووصل عن طريق متعهد الشركة المجهزة لدائرة صحة ذي قار 22 طن “.

ولفت الى ” وصول خزان اوكسجين جديد سعة 27 طن والذي سينصب في مستشفى الامام الحسين التعليمي “.