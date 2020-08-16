تجهيز شرطة كربلاء بأكثر من 20 سيارة نجدة حديثة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن محافظ كربلاء نصيف الخطابي جهز شرطة النجدة بأكثر من 20 سيارة حديثة لاستخدامها ضمن الواجبات الامنية ، وأكدت إن هناك وجبة ثانية من العجلات ستقدم لقيادة الشرطة .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” أكثر من 20 سيارة حديثة جهزت مديرية نجدة كربلاء لاستخدامها ضمن الواجبات الامنية ،وفرض القانون وملاحقة المجرمين والمطلوبين وتنفيذ الواجبات الأمنية بدقة عالية للحفاظ على أمن المدينة والأمن المجتمعي “.

وأضاف إن “تجهيز السيارات الحديثة موديل 2020 قدمت من محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، ضمن برنامج تنمية الاقاليم “.

وأكد المصدر إن ” هناك وجبة ثانية من العجلات ذاتها ، ستقدم لقيادة الشرطة “.