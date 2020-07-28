تجهيز ردهتي حميات كربلاء والهندية بـــ 134 علبة من علاج كورونا  ( fabivir tab)

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن تجهيز ردهتي الحميات في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الهندية شرقي كربلاء ( 134 ) علبة من علاج كورونا ( fabivir tab) .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم الصيدلة والمستلزمات الطبية ، قام بتجهيز ردهتي الحميات في مدينة الإمام الحسين ( عليه السلام) الطبية ومستشفى الهندية العام بكمية عددها ( ١٣٤) علبة من مادة ( fabivir tab) الخاصة بعلاج المرضى المصابين بفيروس كُورونا المستجد “.

وأضاف إن “التجهيز جاء ضمن البرتوكول العلاجي ، حيث تم استلامها من الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية كيماديا في وزارة الصحة والبيئة “.

من جانب أخر قالت صحة كربلاء إنها سجلت ” 195 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا حسب بيان وزارة الصحة اليوم “.

وأوضح المكتب الاعلامي ، إن ” عدد الفحوصات المختبرية بلغت ، 484 ، ظهر منها 73 إصابة راقدة حاليا في مستشفيات المحافظة ، فضلا عن 122 إصابة بين خفيفة أو بدون أعراض راقدة في المراكز الصحية “.

وأضاف كما “سجلت كربلاء 159 حالة شفاء ووفاة 4 مصابين بفيروس كورونا “.