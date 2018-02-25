تجنب النوبات القلبية 5 سنوات بفحص العين

(المستقلة) … طوّر خبراء الذكاء الاصطناعي، برنامج شبكة عصبية روبوتية، تحدد بدقة احتمالات إصابة الإنسان بالأزمات القلبية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.

ويستخدم في هذه الشبكة العصبية الاصطناعية خوارزميات خاصة تحلل الصور المأخوذة للأوعية الدموية في العين وتقارنها بقاعدة البيانات المحددة من برامج الأبحاث الطبية المختصة.

كما يستطيع الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام السجل الطبي للمريض، الذي يحتوي على التشخيصات السابقة للأمراض وعلاجها، ويقارنه بصور جديدة للعين، لتسريع عملية التنبؤ بأمراض القلب الخطيرة، مما يؤدي إلى إمكانية الوقاية منها مسبقا، بالابتعاد عن العادات السيئة واتباع عادات صحية.

ويؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي نجاح الشبكة العصبية الاصطناعية بالتنبؤ بالأمراض بنسبة تصل إلى 70% ، وهذا يساعد المرضى على تجنب أخطار النوبات القلبية لمدة خمسة أعوام قادمة.