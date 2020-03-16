تجمع ” فنانو العراق” ينعى وفاة الفنان التشكيلي صلاح جياد

(المستقلة).. نعى تجمع ” فنانو العراق” وفاة الفنان التشكيلي العراقي الكبير صلاح جياد والذي وافته المنيه في احدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض .

وصلاح جياد من مواليد البصرة 1947 ، تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1968 ومن الاكاديمية عام 1971 . اشتغل في عدة مجلات عراقية منها مجلة الف باء وصحيفة الجمهورية ومجلة مجلتي والمزمار وغيرها.

ساهم في تأسيس جماعة الاكاديميين 1971 التي تتكون من المرحوم كاظم حيدر وفيصل لعيبي ونعمان هادي ووليد شيت . ثم غادر العراق الى باريس عام 1976 .. وفي باريس تخرج من مدرسة الفنون البوزار وانهى دراسة الدكتوراة في تاريخ الفن في كلية الفنون فيها ..

اقام معارض كثيرة في داخل وخارج العراق وحاز على عدة جوائز ذهبية.. واصبح يعد من قامات الفن العراقي المعاصر