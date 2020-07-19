تجدد التظاهرات وغلق دوائر في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تجددت التظاهرات ، اليوم الاحد ، في مدينة الناصرية وقضاء سوق الشيوخ ، للمطالبة بالتعيينات والخدمات واقالة مدراء الدوائر في المحافظة .

وقال مصدر ان ” مئات المتظاهرين تجمعوا امام مبنى ديوان المحافظة مطالبين باقالة مدراء الدوائر الحكومية وتوفير الخدمات ، كما وتظاهر العشرات من الخريجين امام مقر شركة نفط ذي قار وغلق بواباتها الرئيسية بالاطارات المشتعلة مطالبين بتعيينهم “.

وذكر المصدر ان ” قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار شهد تظاهرات تطالب باعفاء قائممقام القضاء حسين فرج من منصبه ، وقيام المتظاهرين بغلق عدد من الدوائر الحكومية “.