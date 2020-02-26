تجدد التظاهرات ورفض شعبي لحكومة علاوي قُبيل جلسة منح الثقة

(المستقلة)…. تجددت التظاهرات في بغداد وسط ساحة التحرير وعدد من المحافظات، بعد دعوة أطلقها الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي لأيام، بالرغم من التهديدات الخطيرة التي تركها فيروس كورونا في العالم والعراق على وجه الخصوص، وبالرغم هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وخرجت تظاهرات شارك فيها الالاف من الطلبة والمحتجين، لتأكيد رفض المحاصصة السياسية، قبل جلسة برلمانية من المتوقع عقدها غدا الخميس من أجل منح حكومة محمد توفيق علاوي الثقة .

وقال متظاهر مسن مشارك في الاحتجاجات إن “محمد توفيق علاوي يقول سيشكل حكومة لا تستند إلى الأحزاب، هل يكون قادرًا على ذلك؟، لكن يخفيها عنا ليفاجئنا في النهاية، هذا شيء لن نقبله”.

وأضاف أنه “أعطت قبيلتي 40 شهيدًا، ولن ننسحب أو نتراجع مطلقاً، نحن مستمرون ولدينا شباب يضحون ويموتون لكنني لن أستسلم، نحن لا نهتم بأحوال الطقس الحارة أو الباردة”.

طالب المتظاهرون أيضاً قيادة عمليات بغداد بالتدخل وتأمين محيط ساحة التحرير وحماية المتظاهرين، والتأكيد على منع استخدام الرصاص الحي وبنادق الصيد ضدهم.

فهذه الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين تتكرر بشكل شبه يومي ولكنها متفاوتة في ساحات التظاهرات بمدنٍ أخرى.

وقال متظاهر آخر إنه “اليوم تستخدم هذه النخبة السياسية موارد الشعب وعاثت بها”، متابعاً “رسالتنا واحدة، ولن يتغير موقفنا تجاه هذه النخبة السياسية”، داعياً “قائد عمليات بغداد، لوضع حد لهذه الانتهاكات ضد إرادة الشعب العراقي وحماية المتظاهرين، اليوم تحمل قوات مكافحة الشغب أسلحة وتطلق النار على المتظاهرين، هذا اعتداء “.

وأكدت مصادر طبية غير رسمية اليوم الأربعاء عن سقوط 3 قتلى و95 مصاباً في أحداث ساحة الخلاني يوم أمس، لتسجل ساحات التظاهرات في عموم العراق حصيلة تجاوزت 600 قتيلٍ وأكثر من 25 الف جريح وفق إحصائيات رسمية، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين، وإصرارهم على تكليف حكومة خرج المتظاهرون ضد منظومتها السياسية برمتها.

فما اعتبر رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي يوم الاربعاء منح الثقة لتشكيلته الوزارية نهاية للمحاصصة في توزيع المناصب بين المكونات السياسية في البلاد.

وكتب علاوي في منشور له على “تويتر” اليوم، “غدا بمشيئة الله سيكون التصويت على اول كابينة من مرشحين مستقلين اكفاء ونزيهين ونزيهين سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته”.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.

ودفعت الاحتجاجات التي سقط على اثرها المئات واصيب الالاف من المتظاهرين رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

واضاف علاوي في تغريدته “غدا موعد التقاء الشرفاء من اعضاء مجلس النواب اصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا امام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع”.

وتابع علاوي بالقول “غدا سويا شعبا و نوابا ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع الى عراق حر وقوي وابي”.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي يوم غد الخميس جلسة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد علاوي المدعوم بشكل غير معلن من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري وسط اعتراض من اغلب الكتل الكوردستانية والسنية.(النهاية)