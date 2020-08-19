تجاوز وفيات كورونا في إيران الـ 20 ألفا

(المستقلة).. قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بلادها تجاوز 20 ألفا، اليوم الأربعاء بعد تسجيل 153 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 350279.

وأضافت سيما سادات لاري في تصريح للتلفزيون الرسمي “وصل عدد الوفيات إلى 20125… ومع تسجيل 2444 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إجمالي عدد الحالات إلى 350279”.

وتعد إيران من أكثر الدول تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط.