تجارة كربلاء  توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فرنسية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وقعت غرفة تجارة كربلاء ، مذكرة تفاهم للتجارة والسياحة مع مجموعة (MC France Export) الفرنسية .

وذكر رئيس الغرفة نبيل الانباري في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن “مذكرة التفاهم التجارية الفرنسية الموقعة تضمنت مختلف انواع المعاملات التجارية، بما في ذلك انشطة الشركات السياحية فيما يتعلق بأرسال السياح الى فرنسا “.

وأضاف كذلك متابعة ” الشحن البري والبحري والجوي للسلع وحسب المعاملات بين التجار العراقيين والشركات الاعضاء في الغرفة والشركات الفرنسية “.

واشار الى إن ” الهدف من الاتفاقية جاءت لتهيئة شراكات تجارية مستقبلية بين التجار والشركات العراقية ونظرائها من الفرنسيين والتنسيق لعقد الصفقات التجارية ، والاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية في كافة المجالات ، بالإضافة الى تسهيل منح الوكالات التجارية والحصرية للتجار والشركات وفق القوانين التجارية لفرنسا وتهيئة فرص السفرات السياحية العلمية والعلاجية “.

وبين الانباري إن “توقيع مذكرة التفاهم جاء بعد مشاركة رئيس غرفة تجارة كربلاء احتفالية الذكرى ( 50 ) لتأسيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية “.