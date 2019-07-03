تبرئة قائد أمريكي من ارتكاب جرائم حرب في العراق

(المستقلة)..برأت محكمة عسكرية، الثلاثاء، قائد العمليات البحرية الخاصة الأمريكي إدوارد جالاجر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق من تهم القتل وكل الاتهامات الأخرى، ما عدا الظهور في صورة مع جثة أحد السجناء من تنظيم داعش.

واستمرت المداولات بين أعضاء هيئة القضاة المؤلفة من سبعة قضاة لمدة نحو ثماني ساعات قبل النطق بالحكم في قضية جالاجر، التي اجتذبت اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجالاجر (39 عاما) جندي مخضرم وحصل مرتين على ميدالية النجمة البرونزية. وكان متهما بارتكاب جريمة قتل عمد لسجين عراقي أُحيل إلى وحدته لتلقي العلاج الطبي وذلك بطعن الشاب في الرقبة عدة مرات.

كما اتهم بالشروع في القتل وعرقلة العدالة وغيرها من الجرائم التي تشمل التقاط صورة بشكل غير قانوني مع جثة الأسير القتيل.

وتنطوي تهمة الصورة غير القانونية على عقوبة أقصاها السجن أربعة أشهر.

المصدر: يورونيوز