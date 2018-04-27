تبرئة القهوة من تهمة التسبب بالجفاف!

(المستقلة).. نقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن مديرة مجلس المعلومات الغذائية العالمية آليسون ويبستر معلومات بشأن ماذا يحدث للجسم، إذا ما تناول الإنسان الشاي والقهوة مرات عدة طوال اليوم.

ونفت ويبستر أنّ تؤدي تلك المشروبات إلى الجفاف، مؤكدةً أنّها تحافظ على نسبة المياه في الجسم بشكل عام، وهو أمر إيجابي، بحسب “سكاي نيوز”.

وقالت: “إنّ الشعور العام بالجفاف يأتي بسبب الإحساس بجفاف في الحلق عند تناول تلك المشروبات، وهذا لا يعني أنّ الجسد يعاني حقاً من الجفاف.”

وذكر الموقع أنّ دراسة طبية في جامعة برمنغهام البريطانية، شبهت تأثير ترطيب الجسد بواسطة تناول المياه، بما يحدث عبر تناول مشروبات الكافيين، التي قد تعطي الجسد الترطيب الكافي.

ونوهت المنظمة البريطانية للصحة لاحقاً إلى أنّ تلك الدراسة “محدودة”، وشملت أشخاصاً أصحاء فقط، ولم تتضمن من يعانون من مشكلات صحية.

وأشار موقع “ويبستر” إلى أنّ الأضرار التي قد يسببها تناول مشروبات الكافيين، والتي تتضمن مشكلات في المعدة والتوتر المتزايد والأرق وارتفاع دقات القلب.

وشددت على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه يومياً، وحددت 11 كأساً من المياه للإناث، و13 كأساً للذكور، يومياً.