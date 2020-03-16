تبتكر حيلة ذكية لتشيجع تلاميذها على غسل أيديهم جيدا

المستقلة /ابتكرت معلمة أمريكية طريقة ذكية وفعالة للتأكد من غسل تلاميذها الصغار، أيديهم بشكل جيد، للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

توصلت المعلمة شونا وودز، في مدارس هالسفيل في ولاية ميزوري، إلى طريقة عبقرية تتأكد بها من غسل الأطفال في فصلها أيديهم بشكل صحيح بحسب (موقع 24 الاماراتي).

وتتمثل الطريقة في وضع ختم يحمل اسم السيدة وودز على أيديهم، قبل أن تطلب منهم إزالته على دفعات بغسل أيديهم عدة مرات أثناء الدوام المدرسي.

وتقدم السيدة وودز في نهاية اليوم، جائزة للأطفال الذين ينجحون في محوه بشكل كامل عن أيديهم.

وشاركت السيدة وودز الحيلة على صفحتها على فيس بوك، فلقيت الفكرة رواجاً كبيراً بين المتابعين بعد مشاركتها 85 ألف مرة، وحصلت على الكثير من التعليقات التي أثنت على الفكرة، ودفعت الكثير من الآباء والمعلمين لتجربتها، حسب موقع “ميترو” الإلكتروني