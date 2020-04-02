تباعد كورونا الإعـلامي.. أم تواصلها الاجتماعي

د. محمد وليد صالح

باحث أكاديمي

جمعية العلاقات العامة العراقية ايبرا العلمية

في قراءتي لوصف موقع العراق وفقاً للتحديث اليومي لمنظمة الصحة العالمية ومكتبها الاقليمي لشرق المتوسط، للأسبوع الأخير من شهر آذار مارس الماضي لمرض فيروس كورونا أو ما يسمى بـ(كوفيد 19) الذي يشمل على اثنين وعشرين دولة من قارتي آسيا وإفريقيا، وطبقاً للبيانات الواردة من وزارت الصحة في دول افغانستان وفلسطين والامارات والاردن وايران وباكستان والبحرين وتونس، وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال وعُمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب والسعودية واليمن.

وقد كشفت عن ان العدد الاجمالي للحالات المؤكدة في العراق بلغت ثلاثة الآف وتسعمائة وثمانية وتسعين حالة من أصل (35) ألف واربعمائة وواحد وثمانين حالة وبنسبة (1.12%)، في حين بلغ العدد الاجمالي للمتعافين ألف واثنان وعشرين حالة من أصل مائة وستة الآف وثمنمائة وخمسة عشر حالة وبنسبة (0.95%)، فضلاً عن العدد الاجمالي للوفيات بلغ ثلاثمائة وسبعة وعشرين من أصل اثنان وعشرين ألف وثلاثمائة واربعة وثلاثين حالة وبنسبة (1.46%).

وينبع الحديث عن هذا الصنف من الإعلام بوصفه نسقاً فكرياً وعملياً من أجل النهوض بالإنسان وإتاحة الفرصة للمجتمع ليقدم مكوناته المختلفة عبر المحاورة، فضلاً عن الامكانية المفتوحة لكل مواطن أو مجموعة من المواطنين للدخول بحرية وبفعالية للاتصال مع أي مواطن آخر أو مجموعة أخرى في جو من التسامح والاحترام المتبادل.

فالمستويات الفعلية للإعلام الاجتماعي تبدأ من البحث عن التفاعلية الحقيقية، سواء أكانت عن قرب أم عبر الميديا، لأن متلقي الرسالة شريك يتمتع بالاستقلالية وليس متلقي سلبي، وعليه تعتمد العلاقات التفاعلية على الحوار المتوازن بوساطة وسائل التعبير وإمكاناته، ولكل محاور بأن يجيب بطريقة لا تكون مقبولة سلفاً من المرسل أو الوسيط أو الوسيلة الإعلامية، وإذا تم اللجوء إلى وسيط لأسباب تقنية، فان الأخير يجب ان لا يشكل عائقاً للحوار، بل على العكس ان يكون بخدمته في إطار نظرة بديلة أو مختلفة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.

وبهذا يكون التلقي التقني للرسالة وفعاليتها، لأن الاتصال يهدف الى تغيير أما الاستعدادات والميول الفكرية، وأما إلى تغيير السلوكيات، أي الانتقال إلى الفعل، وذلك بتحفيز المتلقي، أما على الإنضمام إلى السجل المعرفي أو السجل العاطفي، لأن الرسالة في الواقع حتى وان كانت تحمل إعلاماً ضعيفاً، فهي ليست محايدة أبداً، لا للمرسل ولا للمتلقي، بل ان الجانب المعرفي والجانب العاطفي يشكلان جزءً أساس من كل اتصال ذي هدف، إذ ان النتيجة الذي يصل اليها الإعلام أو الاقناع، بوعي أو بلا وعي، تعود إلى مجالي المعرفة والعاطفة، وفي نسب مختلفة من رسالة إلى أخرى.

وبالتالي فإن منظومة الاتصال المؤسسي والإعلامي، لابد ان تعمل على وفق مراحل تنبية وتحفيز، من طريق متابعة جهود الاتصال الداخلي للمجتمع بوصفه القطاع الثالث، وتشجيع البحث حول تعزيز اتصال المجتمع المدني، وتوسيع مجال تدريب الإعلاميين على العمل الاجتماعي من أجل تطوير قطاع إعلامي مستقل، وبهذا فإن استطلاعات للرأي العام أجرته هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن تعاونها المشترك بتنفيذ حملة (خليك بالبيت) أشارت نتائجها إلى ان ردود افعال المواطن كانت متباينة نحو التزامه بالحضر الصحي الوقائي وخروجه للتسوق كان بشكل اسبوعي بدلاً عن اليومي أو الشهري، فضلاً عن ترجيحة انفراج هذه الأزمة في غضون أسبوعين أو ثلاثة، في ظل تراجع مستوى القراءة والمطالعة وممارسة الرياضة وتقدم مستوى تنفيذ الإعمال المنزلية.

وعلى الرغم من سعي منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو في مؤتمرها الدولي الافتراضي تحت شعار (العلم المفتوح وفيروس كورونا) حضره (77) وزيراً للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الباحثين المختصين، الذين أكدوا ان الوقت حان لتبادل المعلومات والمعرفة وتطبيق مبدأ العلم المفتوح من أجل هزيمة كوفيد 19، بوساطة تشجيع صانعي القرارات الحقيقية ونصحهم لنيل ثقة الناس بهم والتعامل بموضوعية، وقيام الحكومات برصد الميزانيات المالية لدعم عمل الجامعات ومراكز البحوث، ومشاركة علماء الدول وابتكاراتهم للقضاء على جائحة هذا الوباء العالمي وانقاذ البشرية وليس تهديدها.

الرسالة الإعلامية عملية التبادل بين النخبة والمسؤولين والمواطنين، بوساطة الرسالة المسموعة والمرئية التي تسمح للمواطن بان يقترب أكثر من مراكز القرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعطي المسؤولين والنخبة والمواطنين وسيلة لإدارة المجتمعات.