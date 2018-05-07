تامر شحاته يكشف الخريطة الرمضانية لإذاعة راديو مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اكد تامر شحاتة المدير التنفيذى لراديو نصر، ان الاذاعة استعدت بشكل جيد للمنافسة فى شهر رمضان المقبل، مضيفا ان البرامج والمسلسلات التى ستذيعها الاذاعة فى رمضان تستهدف كافة الشرائح العمرية، كذلك مختلف اذواق المستمعين.

وتابع شحاتة، الخريطة الرمضانية لاذاعة راديو مصر تشمل مجموعة كبيرة من النجوم، فضلا عن برامج تم اذاعتها الاعوام السابقة، وتستمر معنا هذا العام.

وعن البرامج الجديدة لراديو مصر فى رمضان، قال شحاتة، لدينا برنامج “ليطمئن قلبى” لشريف شحاتة، وبرنامج “حكايات ابو سمرة” للنجم سمير صبرى، وبرنامج “منولوج مربع” لخالد حلمى، وبرنامج “حكام مصر” للدكتور معتز عبد الفتاح وبرنامج “فكرة سابت ذكرى” لحسام كامل.

كما تضم الخريطة المسلسل الاذاعى “كامل من مجاميعه” للنجم عمرو سعد ودينا فؤاد، ومسلسل “تامر وشيرين” لهشام وشيكو والبرنامج الساخر “باتاجونيا”، و”صياد فرص” لمصطفى ياسين، وبرنامج “لعب وفن” لفادى يوسف، وبرنامج “على باب الله” لتامر مطر، و”مصر الحضارة” لوسيم السيسى، وبرنامج “رمضان مبروك ابو المصريين” لتامر امين وبرنامج “رمضان حول العالم” لعلاء بكر، وبرنامج “اصل الكلام” لاحمد سالم .