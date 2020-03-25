تامر حسني ينصحكم بشرب الماء للوقاية من كورونا

المستقلة /أحدثت نصيحة الفنان المصري، تامر حسني، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بشأن الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

ففي منشور له يحمل عنوان “اشرب مياه حالا بعد إذنك”، نصح حسني متابعيه على موقع “فيسبوك”، بضرورة شرب المياه في الحال للوقاية من الفيروس التاجي.

وقال تامر حسني في نصيحته: “صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني، أذكركم مثلما أذكر أولادي كل يوم، لو سمحتوا كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوب مياه عليها عصرة ليمون صغيرة كلهم حلوين اجعلوها عاده ثبتوها، كل شوية نشرب مياه، لم أقل برميل مياه، أقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري وحياة أحبابكم”.

وتابع: “نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على “واتسآب” والسوشيال ميديا (اشرب مياه حالا بعد إذنك) نرسلها لبعض كل يوم في أي وقت من دون مواعيد ثابتة”.