تامر حسني يمنع أحد المعجبين من تصوير زوجته

المستقلة …. حضر الفنان المصري تامر حسني برفقة زوجته ومجموعة من اصدقاءه احلى الحفلات في مصر والتي شارك فيها الفنان المصري تامر حسني بغناءه بعضاً من اغانيه التي يحبها جمهوره.

وعند غناء تامر حسني احدى اغاني تفاعلت معه زوجته بسمة بوسيل والتي قامت بدورها بالرقص، وقام احد الحضور بتصوير زوجة تامر حسني فقال له: “هتصوّر زورها ولا إيه” ثم بعد ذلك ابتسم وتراجع الشخص عن التصوير وسط ضحكات تامر و بسمة.

يُذكر ان تامر حسني قدم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مبطلناش إحساس” في الحفل والتي تفاعل معها محبيه وجمهوره، والأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.