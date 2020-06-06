تامر حسني يكشف كيف أنقص وزنه 14 كيلو

تحدث الفنان المصري تامر حسني عن كيفية قضائه فترة العزل المنزلي، قائلاً: “تعاملت مع حظر التجوال كأنه شهر رمضان، وطورت حاجات كتير وأصلحت حاجات لأني آخذ الشيء الإيجابي من أي موقف سلبي، وجلست مع زوجتي وأولادي بشكل أكثر، لأني أحب أستغل الوقت في شيء مفيد”.

وأضاف تامر خلال لقائه مع الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON على هامش حفلته التي قدمها في أول أيام عيد الفطر: “أنا كنت عكس الناس وخسيت 14 كيلو في حظر التجوال، وأنا مشيت على نظام غذائي سليم وحافظت على كميات الأكل، ولازم كل واحد يعرف إن في أصناف تتخن شخص وشخص تاني لا، فلازم يكون على علم بده، وعشان أدي نصيحة بجد أهم حاجة شرب الماء بشكل كبير، لإنه مفيد للإنسان ومفيد للرجيم كمان”.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعي، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان