تامر حسني يعتذر من جمهوره بسبب “لينا حياة بعدين”

المستقلة..تقدم الفنان تامر حسني، باعتذار عاجل من جمهوره، بعدما لاحظ أن جرعة الحزن والوجع زائدة في اغنيته الأخيرة “لينا حياة بعدين” واثرت بقسوة على مشاعر المنفصلين، ووعد كل جمهوره بطرح عمل جديد في أقرب وقت لتعديل مزاج مستمعيه.

تامر شارك جمهوره مؤخرا اغنية “لينا حياة بعدين”، شارة الجزء الثالث لمسلسل “مدرسة الحب”، ولاحظ في التعليقات “وجع وألم وجراح مش طبيعية” ما دفعه لتقديم اعتذار من جمهوره عبر حسابه بموقع إنستغرام قائلا: صباح الهنا يا أغلى ناس على قلبي أنا.. أنا آسف لو أغنية لينا حياة بعدين نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض.. أنا شايف كمية وجع وألم وجراح في التعليقات مش طبيعية.. كام يوم وهغيرلكوا الموود خالص ودا وعد.

يذكر أن اغنية “لينا حياة بعدين”، حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية لتامر بموقع اليوتيوب، وهي من تأليف الشاعر أحمد المالكي وتلحين شريف بدر وتوزيع هيثم راضي، وتم إطلاقها بمناسبة بدء عرض الجزء الثالث لمسلسل “مدرسة الحب”، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم التركي مراد يلدريم، أمير كرارة، وجومانا مراد، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة HRJ.

المصدر: سيدتي نت