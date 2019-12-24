تامر حسنى يوضح سبب حذف مشاهد زملائه من فيلم “الفلوس”

المستقلة / يُطرح فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى يشاركه البطولة كل من زينة وخالد الصاوى ومحمد سلام، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين.

وقال تامر إنه سعيد بمشاركة السقا، فهو فنان كبير، وصديق العمر، وليس لأنى ظهرت معه في مسلسل “ولد الغلابة”، يظهر هو معى في هذا الفيلم، بالعكس الموضوع جاء دون ترتيب، وأيضا مى عز الدين فنانة كبيرة وقدمنا سويا أعمال باقية في قلوب الجمهور.

وعن حذف مشهد على ربيع وويزو من الفيلم، قال حسنى في تصريحات لـ “عرب وود”، بعد أن أدى كل من نجمى الكوميديا على ربيع وويزو مشهدهما في الفيلم، رأينا أن هذا المشهد من الممكن أن يُبنى عليه علاقة “تشيل” فيلم بمفرده، فقمنا بحذفه لوضعه بتفاصيل أكثر، ومساحة أكبر فى فيلمى الجديد والذى أقوم بتحضيره حاليا.

فيلم “الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسنى، الذى يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.