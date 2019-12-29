تاكيد على اهمية المنافع الاجتماعية للتواصل مع المجتمع

(المستقلة)..اكد عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين عادل النهداوي اهمية تفاعل الشركات العاملة في العراق مع المجتمع المحلي عبر المنافع الاجتماعية التي تقدمها الى المجتمع المحلي بصيغ مختلفة.

واشار النهداوي الى ان تجربة شركة اسيا في عمل مزاد علني يخصص ريعه للجوانب الانسانية خطوة ايجابية تحتاج الى توسع من قبل الشركات الاخرى، وذلك لان مفصل المنافع الاجتماعية مهم للشركات التي تدخل السوق العراقية وتعمل على الاندماج بالمجتمع وتقديم الخدمة له.

وأوضح بيان لشركة آسياسيل حقيقة الفيديو المجتزأ من مزاد خيري والذي حصل في بغداد بتاريخ 22 كانون الاول 2019 بحضور عدد من وجهاء العشائر واصحاب المراكز التجارية في العراق.

وقال البيان ان الشركة في مبادرة لخدمة المجتمع العراقي ودعما للجوانب الانسانية المتعددة، بادرت باعلان مزاد خيري تنوي التبرع بريعه لجهات اجتماعية من الشعب العراقي.

ونوهت الى ان المزاد حصل على اعلى قيمة له بمبلغ 86 مليون دينار عراقي في المرحلة الاولى والتي ستذهب جميعها لدور رعاية المسنين في العاصمة بغداد.

في الوقت نفسه، أكدت آسياسيل باستمرارها بنهجها الذي تتوسم به في خدمة المجتمع العراقي ودعم كافة شرائحه. ولا يخفى عن الجميع ما نفذته آسياسيل من مشاريع عملاقة تخدم المسيرة العلمية والجانب الصحي والانساني.

واشارت الى انشاء اكثر من 25 مختبر في معظم الجامعات العراقية، حملات تشجير مختلفة في اكثر من محافظة عراقية، دعم اللاجئين والنازحين خلال فترات الازمات، دعم مشاريع ريادة الاعمال لدعم الشباب العراقي وتوفير فرص العمل، اعداد دورات تدريبية متخصصة لآلاف الطلبة العراقيين، انشاء اكثر من متحف في اكثر من مدينة عراقية بالاضافة الى العديد من المشاريع التي لايسع المجال لذكرها.

وتعهدت آسياسيل، التي تضم “عشرة الاف موظف عراقي” التزامها “بالوقوف دائما بجانب الشعب العراقي وتلتزم بمسيرتها الانسانية وهويتها الوطنية”