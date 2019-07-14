تاريخ المواجهات بين الجزائر ونيجيريا

(المستقلة) … تتجه الأنظار اليوم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، إلى ملعب “الدفاع الجوي” في القاهر، الذي سيشهد موقعة الجزائر ونيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وتميل الكفة لنيجيريا في المواجهات السابقة بين المنتخبين، حيث سبق للـ”النسور الخضراء”، تحقيق نتيجة الفوز في 9 مباريات من أصل 20، مقابل 7 انتصارات لـ”محاربو الصحراء”، وساد التعادل في 4 مباريات.

وسجل “محاربو الصحراء” 25 هدفا في الشباك النيجيرية، فيما هز منتخب “النسور الخضراء” الشباك الجزائرية 27 مرة.

وعلى مستوى مباريات المنتخبين في بطولة الأمم الإفريقية، التقى الفريقان 8 مرات، فاز كل منهما في 3 لقاءات، وتعادلا في مباراتين، وسجل منتخب الجزائر 9 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وجاءت المواجهات السابقة بين الجزائر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا كالتالي:

1980- النهائي في نسخة نيجيريا: فازت نيجيريا 3-0.

1982- دور المجموعات في ليبيا: فازت الجزائر 2-1.

1984- دور المجموعات في كوت ديفوار: تعادل المنتخبان بدون أهداف.

1988- نصف النهائي في المغرب: فازت نيجيريا 9-8 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

1990- دور المجموعات في الجزائر: فازت الجزائر 5-1.

1990- النهائي في الجزائر: فازت الجزائر 1-0.

2002- دور المجموعات في مالي: فازت نيجيريا 1-0.

2010- مباراة المركز الثالث في أنغولا: فازت نيجيريا 1-0.