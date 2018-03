تارانتينو يجمع براد بيت وليوناردو دي كابريو بفيلمه الجديد

(المستقلة)..أعلن المخرج كوينتين تارانتينو عن حصوله على موافقة النجم براد بيت على الانضمام لطاقم عمل فيلمه القادم -الذي منحه عنوناً مؤقتاً- Once Upon A Time in Hollywood، وفي ذات السياق حددت شركة سوني بيكتشرز -المنتجة للعمل- التاسع من آب/أغسطس 2019 موعداً نهائياً لعرض الفيلم.

يشار هنا إلى أن تارانتينو كان قد سبق له الإعلان عن انضمام النجم ليوناردو دي كابريو إلى الفيلم، الذي يُشكل اللقاء الأول بين النجمين في عمل سينمائي واحد، كما ذكر تارانتينو أن توم كروز أيضاً مرشحاً لأحد الأدوار ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد مشاركته بالعمل بصورة رسمية.

تدور أحداث فيلم Once Upon A Time in Hollywood في الستينات حول حادث مقتل الممثلة ذائعة الصيت شارون تيت على يد قاتل يدعى تشارلز مانسن، وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام طويلاً وتسببت في الكشف عن الكثير من المفاجآت وإثارة الكثير من الأقاويل.