تاجر مخدرات يعترف بقتل مواطنين اثنين قبل عام في كربلاء

تاجر مخدرات يعترف بقتل مواطنين اثنين قبل عام في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ،عن اعتقال تاجر مخدرات في المحافظة اعترف قضائياً بقتل اثنين من المواطنين من اهالي المحافظة قبل عام ولاذ بالفرار ”

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) في عام 2019 استخبرت مديرية الإجرام في كربلاء بوجود حادث قتل مواطنين في حي العباس 7 كم شمالي المحافظة ، والفاعل مجهول “.

وأشار الى تشكيل فريق تحري عمل على مدار السنة لجمع المعلومات الاستخبارية ، ما أدى الى “اعتقال تاجر المخدرات بعد إن حامت الشبهات حوله ، ليعترف قضائيا بحادث قتل المواطنين قبل عام “.

وبين المتهم إن عملية القتل كانت بسبب وجود 250 الف دينار بذمة المغدورين .

واوضح المصدر إن “المعتقل أحيل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.