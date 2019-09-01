تابوت الملكة تاوسرت يستعد للعرض في متحف الأقصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة الاثار: نقل تابوت الملكة تاوسرت من وادي الملوك الي متحف الاقصر لعرضة للجمهور لأول مرة منذ اكتشافه

بعد مرور اكثر من عقدين علي اكتشافة، تَعرض وزارة الاثار، و لأول مرة، خلال الأيام القليلة القادمة تابوت الملكة تاوسرت، أخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الاقصر و ذلك بعد نقله من مكان إكتشافه بمقبرة الملك “باي” (KV13) بالبر الغربي بمدينة الاقصر، و المغلقة امام الزيارة.

و اوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار ان عملية النقل تمت مساء أمس بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة و الاثار و تحت إشراف فريق عمل من أثريي منطقة القرنة الذين قاموا بعمل تقرير حالة للتابوت لإثبات حالة حفظه قبل عملية النقل. كما قام فريق آخر من المرممين باعمال الترميم الأولي قبل التغليف و النقل.

و اشار د. فتحي ياسين مدير عام آثار القرنة ان التابوت مصنوع من الجرانيت الوردي و مزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات و ابناء حورس الأربعة بالاضافة الي نقوش الدعوات و الصلوات للمتوفي. و قد أعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير “منتوحرخبش-اف استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الاثار الألماني “التن مولر” داخل مقبرة الملك باي، و الموجوده بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت. يبلغ طول التابوت 280 سم و عرض 120 سم و ارتفاع 150 سم و يزن ٦ طن.