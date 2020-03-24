تأييد منع ظهور ريهام سعيد إعلاميا لمدة عام

المستقلة /أيدت محكمة مصرية، قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام، وذلك مدة عام واحد فقط.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة قررت رفض طلب سعيد بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وكانت سعيد تقدمت بطلب الحكم بوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينص على منع ظهور الفنانة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، وذلك “لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا”.

واعتبر المجلس الأعلى للإعلام، أن سعيد تشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها “صبايا الخير” المذاع على قناة الحياة‎.