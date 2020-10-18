تأييد حبس مطرب مصري 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعى وشرطة سابق

المستقلة/ منى شعلان/ قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم الأحد تأييد حبس المطرب المصري إيساف 6 أشهر غيابيًا؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

وقال دفاع المطرب إيساف، أن الحكم الصادر ضد موكله غيابيًا، وأنه سيجرى معارضة استئنافية على الحكم.

وكشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.

وقدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.