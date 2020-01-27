تأييد حبس مطربة مصرية عامين

المستقلة / قضت محكمة مصرية، الاثنين، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، بسبب عدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

ووفقا لما نشرته صحيفة “اليوم السابع”، حددت المحكمة الجلسة لتقديم ما يفيد التصالح بشكل رسمي مع الجهات المختصة.

وقضت المحكمة في السابع من مايو/أيار 2018 بحبس المطربة بوسي، عامين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات “وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827.210 جنيه.

وقال المحامي بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، كل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامي أن المتهرب يعاقب بأداء غرامة، تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.