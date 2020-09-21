تأييد حبس سما المصري سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور

المستقلة / منى شعلان/ أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حبس الفنان المصرية سما المصري سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه وإحالة الدعوة إلى المحكمة المدنية المختصة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وحضرت سما المصري بالزي الأبيض وممسكة بمصحف وسجادة صلاة داخل قفص الاتهام ،وأنكرت التهم الموجهة لها أمام المحكمة، قائلة: “معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولي إنتي قضية رأى عام ولازم يحصل معاكي كده”.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، أن المتهمة في غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات موسس “حملة خليها تنضف ” ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة سما المصري، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث فيديوهات تظهر فيها بمظهر غير لائق.