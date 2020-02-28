تأهيل ساحل  الرزازة الترفيهي  والدخول مجاني للعوائل

(المستقلة )/ علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، عن البدء المرحلة الاولى لتأهيل بحيرة الرزازة وبإمكانيات محلية لتكون مكان ترفيهي للعوائل العراقية عامة وكربلاء خاصة والسواح ، وأكد مجانية الدخول دون أي رسوم ، وبموازاة تامين المسطحات المائية من قبل القوات الامنية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) أنه “وقائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة كربلاء ورئيس هيئة استثمار كربلاء والنائب الثاني للمحافظ اجروا جولة ميدانية مشتركة من أجل تأهيل البحيرة “.

وأوضح عند قيامه بجولة مشتركة في منطقة المشروع “تم الاتفاق على أعادة ساحل بحيرة الرزازة بطول 1 كم وبناء مظلات وكافة المرافق الخدمية الخاصة بالعوائل “.

وأضاف إن “التأهيل للبحيرة كان بإمكانيات محلية وبمشاركة كافة الدوائر لتكون ترفيهي شامل للعوائل وسيكون مجانا بدون أي رسوم “.

ونوه محافظ كربلاء، باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة، الى توجيه قائدي عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي والشرطة اللواء احمد زويني ، بتأمين المسطحات المائية للمدينة لتكون في المستقبل متنفس للعوائل لزيارتها وتكون واجهة سياحية لجميع السواح “.