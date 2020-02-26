تأهيل بحيرة الرزازة والمواقع الاثرية لاستقطاب السواح الاجانب والعرب

( المستقلة ) / علي النصر الله / … دعت محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، الدوائر الحكومية الى تأهيل بحيرة الرزازة والمواقع الاثرية في المحافظة ، لغرض استقطاب السواح الاجانب والعرب والمحافظات العراقية لانعاش الواقع الاقتصادي والسياحي كونها مواقع ترفيهية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه ” وجه الدوائر الحكومية لتأهيل بحيرة الرزازة والمواقع الاثرية الاخرى لتكون اماكن ترفيهية للعائلة الكربلائية والزائرين الاجانب والعرب على حد سواء والذي سيكون له الاثر الكبير على انعاش اقتصاد المحافظة واهلها “.

وأوضح إن ” كربلاء المقدسة هي مدينة عالمية تتعدى حدود السياحة الدينية ، لما فيها من الموارد الطبيعية ما يؤهلها أن تكون مدينة شاملة للسياحة ، بموازاة الامن الكبير التي تتمتع به “. وأضاف إن “الدعوة جاءت بعد عقد الهيئة العليا للسياحة الاجتماع الاول لتأسيسها “.