تأمين حدود كربلاء المحاذية لمحافظة الانبار خلال شهر محرم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادتي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء ، اليوم الخميس ، تأمين حدود المحافظة المحاذية لمحافظة الانبار ، إضافة الى المناطق الصحراوية والمسطحات المائية خلال شهر محرم الحرام .

وذكر مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القيادتين نفذتا ، عمليات امنية استباقية مشتركة لتأمين حدود المدينة وتفتيش المناطق الصحراوية لشهر محرم الحرام “.

وقال إن “عمليات التنفيذ ، شملت حدود محافظة الانبار والعامرية ، واكتاف الرزازة والجمالية والرفيع غربي المحافظة ، إضافة الى المسطحات المائية والمناطق الصحراوية .

واوضح إن “الغاية من التفتيش جاء، لتوفير الأمن التام في جميع الأوقات “.