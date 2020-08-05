تأطير الرموز كمعادل لذاكرة المصائر

سامي البدري

الإستحواذ على كامل جسد اللوحة في طرح الدوال، وتحويل متن اللوحة إلى غابة متشابكة من المحمولات الإشارية والبنى الترميزية، هذا ما يقوم عليه فهم الفنان، اياد الزبيدي، لبناء اللوحة، وهو أيضا طريقته للتشخيص والطرح داخل فضاءها ومقولاتها.

في هذه اللحظة من عمر منجز اياد الفني، أنا أتحدث عن آخر لوحاته التي تعج بسطوة الجسد وإشراقاته التعبيريه ومحمولاته الرمزية التي ضخها داخل بنى ومعمار لوحاته، ليس كأيقونة جمالية وحسب، بل ولما تكتنزه ذاكرة المجموع الاجتماعي حوله من مفاهيم فضائحية وإثمية أيضاً، كموضوع وحقل جنسي، يستأثر بالنصيب الأوفر من اللغط والمحاججة الإجتماعيين، وهو الموضوع الأكثر قابلية للتداول والأخذ والرد، وخاصة إذا ما تعلق برموز السلطة أو بخلفية سياسية.

في إشتغالاته الأخيرة بالذات، تعامل الفنان اياد مع اللوحة على إنها مجتزأ تعبيري، مختطف أو مقتطع من كلٍ كبير وواسع، لذا فإنه عمد إلى إستغلال كامل مساحة اللوحة، بضمنها الفراغات التكوينية والإزاحية، والتي حملها مسؤولية طرح الأسئلة، بإعتبارها – الفراغات – الجزء الأكثر جدلاً داخل لوحته الفنية، وداخل نسيج رؤيته الثقافية أيضا.

مساحة التكوين، وهي مساحة موضوع اللوحة، في أغلب أعمال أياد الزبيدي، تستحوذ على كامل مساحة اللوحة، وهي محاججة رؤيوية تميز معظم لوحات هذا الفنان، إضافة إلى كونها ميزة إسلوبية في إستثمار جسد اللوحة، بالموضوع ومقولته، من دون الإعتماد على الإيماءات (الجسدية) المبهمة وإشتغالاتها الإشارية، التي قد تتسرب من إنتباه المتلقي أحياناً، كونها تبدو كدالٍ مقصى أو مُزاح عن نواة اللوحة؛ وبدلاً عن تلك الإيماءات يستخدم الفنان الإيماءات التجسيرية التي تبرز، عبر (فكرات) العمل (التي تشكل حيثيات اللوحة) كروابط لوحدة الموضوع ومقولته الكلية.

الوحدة التشكيلية- الإنشائية للوحات الفنان اياد تعتمد مفردات تكوينية محلية /رافدينية، ليس من أجل منحها هويتها المحلية بالدرجة الأولى، بل لأنها تمثل أدوات توصيل خصبة لرويته الخاصة، وخاصة في لوحاته الأخيرة التي إعتمدت توظيف ومجادلة البنى الإسطورية للثقافة الإنسانية، في جانبها الوجودي، كلوحته (زهرة عباد الشمس) ولوحتيه (الخطيئة وكأس نبيذ) اللتان تجادلان فكرة الخطيئة الأولى وتنتصران لبراءة الجسد من تهمته الميثولوجية والتأريخية وتخلصان إلى أحقيته، في كونه كياناً عيانياً وموضوعاً قابل للفعل والتفاعل بالفطرة، وبهذا فهو بريء من فعل الخطيئة المسقطة عليه من الخارج.

وبغض النظر عن وحدة أرضية أو خلفية اللوحة، فإن موضوعات الفنان الزبيدي تتصدى لطرح رؤيته ومجادلاته الوجودية، وخاصة في معرضه الأخير (عشق بهار، المستوحاة لوحاته من رواية الروائي المبدع امجد توفيق) ولوحاته اللاحقة لذلك المعرض، وهي، لوحاته، تَجِّدُ في عرض رؤيته، بثوب الأسئلة، لحركة المصائر البشرية ولتقاطعاتها الوجودية: الإنسان هنا وبكل إرثه ليحاجج ويدافع، لا ليستسلم أو ليقبل بنصف وجود أو وجود معتم.

يقرأ اياد الزبيدي في لوحاته الإرث التأريخ والميثولوجي العنيد أو المقاوم للإزاحة وتلامساته لإشكالية الإنسان الوجودية، ولكنه يحرص على إبقاء أسئلته (كفاعل توريطي)، مضمرة، وكأنه يستدرج المتلقي إلى وقيعته الكبرى، وقيعة السؤال الفلسفي، إستدراجاً مخادعاً، كي لا يصدمه بخيبئة العمل بطريقة مباشرة، بل يورطه، عبر ذاكرته ويسحبه من خيوط أوجاع اسئلته الصامتة ليضعه في مواجهة معها، دون قصدية مباشرة… وهذه هي وقيعة الفن الأنيق.

وإذ يستعير الفنان الزبيدي، الرموز الفاقعة من بين صفحات الكتب المقدسة، كتفاحة الخطيئة وكأس نبيذ الخلاص، فإنه يسعى لعملية مجاورة للقناعات القلقة، التي إكتسبت شرعيتها في العقل الجمعي بالتراكم الزمني، قبل أن يفاجئ هذا العقل المسترخي بخضة الإيقاظ على (ألوان ثيابه) التي تشبه ألوان ثياب الإمبراطور التي تقول: إنها ألوان ما بعد أكل التفاحة يا جلالة الإمبراطور، ولكي ترى حقيقة نصاعتها، لنعد لمواجهة حقيقة ما قبل أكل التفاحة.. هل ستواجهنا هوة فراغ أكبر مما نطيق؟ هل رتق هوة لجاجتها كأس دم المخلص (كأس النبيذ)؟

طبعاً يمثل الموروث الميثولوجي، بما فيه الموروث الميتافيزيقي، نوعاً من الذاكرة اللاارادية وهذه الذاكرة هي التي تمنح الفنان الجرأة على فتح أفاقاً تأويلية جديدة وأكثر جرأة، في جسد اللوحة أولا، ومن ثم لدى المتلقي المستعد لشرب (كأس نبيذ جديد) يأخذه إلى ما هو أبعد من إستعارة السكر: إستعارة القفز على أظهر الإستعارات السابقة، وخاصة التي أحنت أظهرها، تعباً، بعد طول إنتظار، لما بعد وقوفها في منتصف الطريق، ولم يأتها (غودو صموئيل بكيت)، ببساطة لأن التفاحة وكأس النبيذ والصليب الذهبي وصولجان المعبد، كلها قد تحولت إلى أكلة، بعد أن كانت مأكولة!

وفي النهاية علينا أن نشير إلى أن بعض الحسي يثرثر بصوت عال، وإنه يستغل هذا الصوت في تكريس بعض الإستعارات الشاهقة، وربما هو ما يدفع الفنان للتورط برسم المزيد من خيوط جديدة للعبة المصائر التي لا تكل عن الحركة ومعابثة أخيلة الفنان… وتجبره على المزيد من الزحف على خامة اللوحة… وهذه هي وقيعة الفنان اياد الزبيدي، التي لا يكل عن إستدراجنا إليها.