تأسيس مركز شبابي للتدريب والتأهيل في كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار ، اليوم الاحد ، عن الاتفاق على تأسيس مركز شبابي في محافظة كربلاء يستند عمله على صلاحيات معينة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح ( المستقلة ) على هامش زيارة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داوود الياس النجار، تم الاتفاق على تأسيس مركز للتدريب والتأهيل مستند بعمله على صلاحيات يتم منحها لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في المشاريع”.

وأوضح ستكون “الانطلاقة بهذا المشروع من كربلاء “.