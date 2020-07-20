تأجيل موعد امتحانات السادس الإعدادي الى الأول من ايلول المقبل

(المستقلة)… أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن موافقة وزارة التربية على مقترح نيابي بتأجيل موعد الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي الى الأول من ايلول المقبل داخل العراق.

وقال مكتب الكعبي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن الاخير “ترأس اجتماعا للجنة التربية النيابية بكامل اعضائها، بحضور وزير التربية علي حميد مخلف ومسؤولي الوزارة ، لبحث موضوع امتحانات السادس الاعدادي وايجاد أفضل الحلول المتاحة بما يخص اداء الامتحانات في ظل الظروف الحالية”.

واشار الكعبي إلى أن “غاية هذا الاجتماع هو توحيد وجهات النظر، فهناك مطالب تنقل الى السلطة التشريعية من اولياء امور الطلبة والطلبة والمختصين بالجانب التربوي والمختصين بالعملية التربوية، يقابلها سياقات واليات تحاول تطبيقها وزارة التربية، على ان يتم الاتفاق على افضلها لمصلحة الطالب العراقي والعملية التربوية ورصانة التعليم العراقي”، موضحا أن “اوقات الازمات تتطلب قرارات جريئة “.

وبين انه “يجب ان يتخذ قرار نهائي حول المقترحات المطروحة الان بخصوص امكانية اللجوء الى الية الدرجات التراكمية للطالب او اداء الامتحانات الوزارية بموعدها او تأجيلها لموعد اخر يساعد الطلبة على التهيؤ لها وكذلك تحضير الاجراءات الوقائية لأداء الامتحانات بكل شفافية وامان”.

وجرى خلال الاجتماع “الاتفاق على مقترح لجنة التربية بتأجيل موعد الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي للأول من ايلول المقبل في داخل العراق ، على ان يؤدي طلبة الصف السادس الاعدادي خارج العراق امتحاناتهم بتاريخ 8 اب المقبل وتحديد موعد امتحانات الخارجيين بنفس التاريخ”.

وبين وزير التربية ان “كافة التدابير الوقائية تم الانتهاء منها والاتفاق على صيغة رصينة من حيث عدد طلاب كل قاعة امتحانية لا يتجاوز عشرة طلاب مع توفير كافة متطلبات الوقاية وغيرها من الاجراءات”.

من جانبها، اعلنت وزارة التربية، في بيان عن موافقتها لتأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادية (بكافة فروعه)، الى الأول من شهر أيلول المقبل .

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ، ان الوزير علي حميد مخلف ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، حضرا جلسةً تشاورية مشتركة بين وزارة التربية ولجنة التربية وبحضور عدد من نواب بعض اللجان البرلمانية ترأسهُ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حيث تمخض الاجتماع عن الموافقة على تأجيل الامتحانات العامة لمرحلة السادس الاعدادي (بكافة فروعه) ، الى الأول من شهر ايلول المقبل ، وذلك لتجنب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة .

هذا وأكدت الوزارة في بيانها على عدم مشروعية المعدل التراكمي لأنه يسبب ضرراً كبيراً بمصلحة الطالب. (النهاية)