تأجيل محاكمة هنا شيحة إلى كانون الاول

(المستقلة)..قررت محكمة الجنح الضريبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيهًا للضرائب، إلى جلسة ١٤ كانون الأول/سبتمبر المقبل من أجل تقديم المستندات.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020 تهرب هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست.

يذكر أن هنا شيحة، شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.