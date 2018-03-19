تأجيل محاكمة ريهام سعيد وآخرين مع استمرار حبس المتهمين

(المستقلة)… قررت الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” المذاع علي إحدي القنوات الفضائية، و7 أخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا “بالتحريض علي خطف الأطفال” لجلسة 21 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وبعضوية كل من المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندي، وسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح.

والمتهمون في القضية هم: “عطية. ن”، 29 سنة، مبيض محارة، و”محمد. ط”، 29 سنة سائق، و”إسلام. خ” 27 سنة، كبابجي، ومعدة برنامج صبايا الخير، وريهام عصمت سعيد، مقدمة البرنامج، و”أكرم. م” منتج البرنامج، وكذلك مساعد المخرج بالبرنامج، ومصور بقناة النهار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإعلامية ريهام سعيد، و7 آخرين، إلي المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالاشتراك، والتحريض في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وأسندت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، للمتهمين جميعا، أنهم في غضون الفترة من 18 إلي 22 يناير 2018، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، خطفوا بطريق التحايل الطفلين (عمر ف. ف، ومحمد. ا. ف) اللذين لم يبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك بواسطة المتهم الأول.(النهاية)